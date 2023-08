Tattoo's worden steeds normaler, maar gaat ‘verheerlijking’ door een museum te ver?

SP Breda: ‘Fraudeon­der­zoek in Hoge Vucht is heksen­jacht’

BREDA - Een gericht fraudeonderzoek bij 71 adressen in Breda-Noord is de Bredase SP in het verkeerde keelgat geschoten. ,,Een heksenjacht waarvan alleen bewoners van Hoge Vucht slachtoffer konden worden.”