Tankstation gesloten omdat reclameborden naar beneden vielen

Tropische dagen Tot wel 38,8 graden Celsius in Brabant, hitte blijft tot laat in de nacht hangen

In Brabant steeg de temperatuur dinsdag op sommige plekken tot boven de 38 graden. Inmiddels neemt de hitte (heel langzaam) wat af. Het is de warmste 19 juli sinds de eerste metingen (1901). Tot 21.00 uur gold in ons land code oranje. Lees alles over de hitte van vandaag nog eens terug in ons liveblog onderaan.

19 juli