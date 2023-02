Tanken is nu goedkoper dan een jaar geleden, maar pas op: de prijzen gaan weer stijgen

Na een jaar met maximale benzineprijzen van 2,50 euro per liter, lijkt de rust weergekeerd aan de pomp. Voor 1 liter benzine betaalt de automobilist nu gemiddeld 1,80 euro. Maar een reden om te juichen is dat niet.

Want die gemiddelde prijs van 1,80 euro aan de pomp is nog altijd een stuk hoger dan de prijs rond 2020, toen de gemiddelde prijs over het hele jaar zo’n 1,60 euro was.

Goedkoop wil Paul van Selms van UnitedConsumers.nl de brandstofprijs dus niet noemen. Zijn organisatie houdt dagelijks de belangrijkste brandstofprijzen bij. Juichen over de toekomst doet hij óók allerminst. ,,De prijs van brandstoffen wordt altijd bepaald door tal van factoren. De stand van de euro ten opzichte van de dollar is er een van, op dit moment staat de euro net iets sterker dan in de afgelopen tijd. Maar dat kan ook zo weer veranderen.”

Brandstof is nog altijd niet goedkoop, wordt ook weer duurder

Een andere belangrijke factor is de korting van de overheid op de belasting op brandstof, de accijns. Die korting is 17 cent voor benzine en 11 cent voor diesel. Per 1 juli wordt die regeling meer dan gehalveerd en wordt brandstof weer wat duurder, rekent Van Selms voor.

Daarnaast blijft de beschikbare olie vermoedelijk duurder dan de goedkope Russische olie die veel werd geïmporteerd. ,,Die prijs kan ook nog eens worden beïnvloed door de olieproducerende landen. Zij gaan zeker niet opeens heel veel olie produceren. Dat bij elkaar opgeteld betekent een tendens van een prijs die eerder oploopt dan daalt.”

Gat tussen benzine en diesel ooit weer groter?

Diesel is nu weer een stukje goedkoper dan benzine, terwijl in het afgelopen jaar diesel juist duurder was aan de pomp. Van Selms: ,,De dieselauto is in onbruik geraakt, dus de vraag naar diesel is minder geworden. Je zou dus kunnen verwachten dat de prijs daalt. Maar ook hier speelt weer de Russische olie een rol. Juist uit die olie kon je heel goed diesel halen. Bij andere soorten olie is dat niet zo makkelijk.”

Nu een dieselauto kopen – een voertuig waarvoor je meer belasting betaalt – lijkt dus ook voor de komende jaren geen goede investering, zegt Van Selms.