Takelwagen getakeld na botsing

Tegenslag voor Solar Team: midden console afgebroken, auto rijdt niet verder vandaag

12:57 PORT AUGUSTA - Flinke tegenslag voor Solar Team Eindhoven: in de allerlaatste bocht van de allerlaatste controlstop in Australië is de midden console in de zonne-auto afgebroken. Dat is het deel van het interieur waar onder andere het batterijpercentage op te zien is.