Tachtig jaar in de politieke arena van Laarbeek

Project C van advocaat Peter Schouten kan ondanks gelijk van rechter fluiten naar wietfa­briek, megaclaim in de maak

BREDA - Het plan voor een legale wietfabriek in Etten-Leur had niet in een vroeg stadium door twee ministeries afgeschoten mogen worden. Dat oordeelt de Bredase bestuursrechter in een beroepszaak. De Bredase advocaat Peter Schouten kondigt aan een ‘aanzienlijke’ schadevergoeding te gaan eisen.