’t Kuipje profiteert van de nazomer, nog even en ook de diepvries mag leeg

Jonge daders in beeld bij Opsporing Verzocht voor beroven twee tieners en lossen van schot in Roosendaal

ROOSENDAAL - Twee vermoedelijk minderjarige jongens komen dinsdagavond geblurd in beeld in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Zij zouden in april twee jongens van 14 en 15 jaar in Roosendaal hebben beroofd van hun elektrische fietsen en daarbij een schot hebben gelost.