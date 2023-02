‘t Dak gaat eraf bij de optocht in Schorsbos

Om 11 over 1 werd het traditionele startsein voor de optocht gegeven. Prins Toon d’un Urste en zijn adjudanten voorop en de blaaskapellen die voor de muziek zorgden. En ook in Schorsbos kan het nummer ‘Ons moeder zeej nog’ van Jan Biggel ook dit jaar niet ontbreken.

Praalwagens

Terug van weggeweest, waren dit jaar de praalwagens. In 2022 was er door het coronavirus namelijk in Schorsbos een alternatieve optocht met alleen loopgroepen en blaaskapellen. Regerend kampioen carnavalsvereniging De Plèkkers was ook dit jaar weer van de partij met als thema: Schorsbos voelt als een warm bad voor ons. En dus zaten de leden lekker te badderen en was het bellen geblazen.