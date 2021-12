Syrische arts uit Heesch haalde al zijn diploma's, maar mag niet werken in ziekenhuis: ‘Sta al jaar op de wachtlijst’

Babyboom in Brabant: vooral in Vught veel pret tussen de lakens

In Brabant is in 2021 sprake van een heuse babyboom. Van januari tot en met oktober van dit jaar werden al 31.358 baby’s geboren: een toename van 7,9% ten opzichte van een jaar eerder. De meeste pret tussen de lakens had men in Vught, daar was de stijging zelfs 38,3%.

