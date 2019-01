Sylvie mist haar Tilburgse lover en het dak eraf in Zeeland door Frans Bauer

Kan Fikkie tegen de kou? En hoe zit het met katten en konijnen?

8:18 Met temperaturen die flink onder nul liggen, en 's nachts op sommige plaatsen zelfs strenge vorst, is het de vraag of we voor onze huisdieren speciale maatregelen moeten nemen. Kan de hond gewoon mee naar buiten, of is het verstandig om hem een dekje om te doen? En hoe zit het eigenlijk met katten en konijnen? Ze hebben meestal een dikke vacht, maar is die ook bestand tegen flinke kou?