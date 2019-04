Sylvie Meis schittert in nieuwe lingerie en Jeroen van Koningsbrugge schittert binnenkort in nieuw theaterstuk

Nieky Holzken is blij om weer thuis te zijn. De topsporter verbleef afgelopen week in Phuket, maar terug in zijn eigen landje is ook zeker niet mis.

Hij is nog niet eens klaar met genieten van de musical 't Schaep met de 5 Pooten, of Jeroen van Koningsbrugge heeft zijn nieuwste rol al te pakken. In 2020 schittert hij in The Great Gatsby.