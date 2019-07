Sylvie Meis doet een ‘Baudetje’ bij het zwembad en Maarten van der Weijden geniet nog even na

Dit artikel wordt gedurende de dag bijgewerkt.

Een fijne week gewenst van Guido Weijers! Hij heeft er in elk geval zin in, en hij is ook een écht ochtendmens. Zien jullie dat ook aan hem af in deze foto?

Konnichiwa! Ranomi Kromowidjojo spreekt voortaan Japans en kleedt zich dan ook gepast. Staat je goed Ranomi!

Xander de Buisonjé viert vandaag de liefde. Het is vandaag de trouwdag van hem en Sophie en daar hoort natuurlijk een mierzoet plaatje bij van de 'lovebirds’.

Kennen jullie dat gevoel, dat je een persoonlijk record rent en daarna super moe bent en uit moet hijgen op een hek? Waarschijnlijk niet allemaal. Maar topsporter Sifan Hassan natuurlijk wel en dat deelt ze graag met ons.

Een van de populairste sporters van ons land is misschien wel Rico Verhoeven. Dat bewijst zijn Instagram-account wel. Hij viert vandaag dat hij 1 miljoen volgers heeft. En hoe kun je dat beter vieren dan door simpelweg jezelf knock-out te slaan?

Ze is de vriendin van Frenkie de Jong, komt uit Hilvarenbeek en kan inmiddels rekenen op meer dan 444.000 volgers op Instagram. Mikky Kiemeney wint aan populariteit en speelt daar graag op in met een sexy foto vanaf een strandbedje in Turkije.

Sylvie Meis doet een ‘Thierry Baudetje’ in Mallorca. Maar niet helemaal, want Sylvie draagt wel een zwembroek.

En Huub Hangop maar denken dat hij in Brabant de meeste fans heeft. Mooi niet: in de Randstad is hij véél populairder als je Spotify mag geloven. Huub klinkt ietwat teleurgesteld.

Leontien van Moorsel is blijkbaar weer hard aan het trainen. Maar ze houdt haar kaarten nog even tegen de borst over het waarom van die training. Ze maakt ons wel nieuwsgierig....

Geen hangmat nodig? Ligt eraan hoe lang Gwen van Poorten daar zo blijft staan.