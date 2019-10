Sylvie maakt zich op voor het goede doel, en Johan Vlemmix en zijn hond nemen het ervan

Dit bericht wordt gedurende de dag ververst.

Hij maakt natuurlijk graag een grapje, maar zijn serieuze kant steekt hij ook niet onder stoelen of banken. Naar eigen zeggen is hij een Creative Business man. Komt het door de bril Giel de Winter?

‘s Avonds ontbijten, 's ochtends dineren. Wat maakt het eigenlijk ook allemaal uit? Steven Brunswijk boeit het allemaal niets. En als je er wel een probleem mee heb, ziet hij eruit alsof hij het je graag haarfijn uitlegt.

Olcay Gulsen heeft het wel wat beter bekeken dan wij. Geen regen zo te zien op Sicilië. Perfect voor een verleidelijke shoot op de rotsen dus.

Zanger, acteur, presentator en nu ook al model?! De hond van Frans Bauer kan ook alles! O ja, en Frans mocht natuurlijk ook mee.

Het boerenprotest vandaag maakt de lippen los. Ook boerin Steffi uit Boekel maakt haar punt duidelijk. Ze staat natuurlijk volledig achter het protest.

Het leven is niet altijd makkelijk. Vooral niet als je een strakke geruite broek draagt en geen idee hebt welk jasje daar nou het beste bij past. Rico Verhoeven had het er maar moeilijk mee dinsdagochtend.

Pak aan, lakschoenen aan, gel in de haren en een lekker geurtje op. Zo vertrok Tilburger Leo Alkemade maandagavond naar de wereldpremière van de thriller Bumperkleef. Hij had een verhoogde hartslag en zweetaanvallen gedurende de hele film dus dat zegt wat over hoe spannend hij was. Leo had wel veel woorden nodig om zijn verhaal te doen op Instagram.

Honden lijken op hun baasje en andersom, zeggen ze. Kijk en oordeel zelf of Johan Vlemmix en zijn trouwe viervoeter iets van elkaar weghebben.

Sylvie Meis is klaar voor een avond ter gelegenheid van Pink Ribbon, de stichting die onderzoeken en projecten financiert op het gebied van borstkanker. De Zundertse had jaren geleden zelf borstkanker en is een fervent ambassadeur van de stichting.

Met het oog op het koude weer hebben Alex Maas en zijn vriendin zichzelf verwend met een nieuwe jas. Beetje unisex vinden ze niet erg. Ziet er in ieder geval lekker warm uit.