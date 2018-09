Sylvie leest een boek en Ranomi heeft er zin in

Beetje scheef, Pierre

Als het de bedoeling was dat de bal over de keurig gemaaide grasbaan zou gaan, dan was Pierre van Hooijdonk vandaag niet helemaal scherp tijdens een partijtje footgolf in Slowakije. Gelukkig bracht de oud-international het er in zijn hoogtijdagen in het Nederlands elftal beter vanaf.

Sylvie leest een boek

Ook Sylvie heeft soms behoefte aan een momentje van ontspanning. Dat doet ze met een boek op de bank, een kop koffie en natuurlijk een bijpassende outfit. Ditmaal eentje die past bij de herfst: dikke sokken en een warme jurk, maar dan op z'n Sylvies.

Bijna-chef de mission Pieter Van de Hoogenband

De bijna-chef de mission Pieter van den Hoogenband is trots dat 'zijn' zwembad dat komend weekend het centrum is van 's werelds zwemtop. Het zwembad is omgebouwd tot een soort arena én gehalveerd tot een 25 meter bad. Donderdag bevestigde Van den Hoogenband dat hij in de race is voor de functie van chef de mission tijdens de Olympische Spelen van Tokio in 2020.

Ranomi heeft er zin in

Zijn alle ogen sowieso altijd al gericht op Ranomi Kromowidjojo als ze een wedstrijd zwemt, komend weekend is dat nog eens extra het geval tijdens de Swim Cup 2018. 'Kromo' zwemt dan immers in haar thuisbad in haar thuisstad, waar ze samen met haar grote liefde, langeafstandszwemmer Ferry Weertman, woont. Zet 'm op, Ranomi!