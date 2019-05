Sylvia Hoeks wil tips voor een nieuw kapsel en zo bereidt Nasrdin Dchar zich dus voor op shows

Dit artikel wordt gedurende de dag bijgewerkt.

Ze heeft gemixte drankjes over gevoelens. Of gemixte gevoelens over drankjes. Snap jij het nog? Daniëlle van de Donk oogt in ieder geval erg content met haar drankje.

Af en toe deelt DJ Hardwell bijzondere momenten uit zijn leven. ‘The story of Hardwell’ genaamd. Een van die momenten waar hij graag op terugblikt was in 2013, toen won hij een Award voor Best Electro DJ.

Als je zenuwachtig bent voor je show, moet je daar iets aan doen. Waarschijnlijk hebben alle sterren wel zo hun maniertjes maar Nasrdin Dchar deelt die van hem tenminste gewoon met ons! Lekker dansje hoor Nasrdin!

Model Sylvia Hoeks heeft nu al een tijdje een zeer kort kapsel. Nu is ze wel weer toe aan iets anders, maar daar heeft ze wel inspiratie voor nodig. Iemand ideeën?

Kussengevechten zijn niet voor watjes. Vooral niet als je vader Steven Brunswijk heet.

Ga je verhuizen? Denk dan even drie keer na of je Jackie Groenen als hulpje inschakelt. Ze is namelijk vooral erg goed in doen alsof ze helpt.

Hans Teeuwen heeft weinig nodig om grappig uit de hoek te komen. Alhoewel, hoe komt hij aan zo'n mini-handje?

Wat hadden ze het leuk daar in Curaçao, Rico Verhoeven en zijn gezinnetje. Zó leuk, dat de vakantie een flashback waard is. Op de foto zijn Rico's dochters Mikayla en Jazlynn te zien.

Wie trouwens ook geniet van een heerlijke vakantie is Mental Theo. Hij lacht ons tegemoet met zijn, hopelijk, waterdichte horloge.

Een schokkend bericht voor de zussen van OG3NE. Ze hebben afscheid moeten nemen van hun oma, die vrij plotseling is overleden.

Guido Weijers had moeite met uit bed komen vandaag. De cabaretier is sowieso niet echt een ochtendmens, zo laat hij weten bij een foto waarop hij er toch best fris uitziet.

Last day in paradise voor Onno Hoes. De politicus geniet al een tijdje van de prachtige omgeving van Oman. Vandaag breekt zijn laatste zonnige dag aan. Reden genoeg om een selfie te maken.

Dit is Beertje van Beers vandaag: gewoon een cowgirl die haar laarzen rockt.