Sylvia Hoeks gewond door stunt en Esther Verhoef geniet van de liefde

Esther Verhoef is dit weekend in de stad van de liefde te vinden. Ze geniet van het Franse briesje, de overheerlijke wijn en natuurlijk van de aanwezigheid van haar partner. Romantischer krijg je het niet.

Hallo allemaal vanuit het mooie Fijnaart! Frans Bauer gaat een heerlijke dag tegemoet. Hij is vanavond te gast bij RTL Boulevard, waar hij een terugblik geeft over zijn grote reis door China. Allemaal kijken!

Actrice Sylvia Hoeks doet haar eigen stunts en dat pakt niet altijd goed uit. Wat er precies gebeurd is, is onduidelijk, maar pijnlijk is het in ieder geval wel. Of Sylvia daarmee zit? Nee hoor. Ze is dankbaar voor haar badass job.