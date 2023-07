Swift als ‘nieuwe maagd Maria van showbizz’: ‘Sommige fans hebben wel 12.000 dollar betaald voor een ticket’

Kinderen van Maravilla gaan volgend jaar weg uit overvolle basis­school: ‘Het past gewoon niet meer’

VLIJMEN - Kindcentrum Maravilla in Vlijmen gaat verhuizen. Met ingang van het schooljaar 2024-2025 is onderdak gevonden in een leegstaand kantoorgebouw aan de Achterstraat. Bestuurder Liesbeth van Aspert van Mikz is blij dat er duidelijkheid is.