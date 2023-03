SVSH gaat met ervaren ‘buitendorpse’ voor historische periodetitel: ‘Dit was helemaal niet het doel’

Waalwijk wil directe buslijn naar Tilburg: ‘Reistijd is nu al snel 40 à 45 minuten, dat moet anders’

WAALWIJK - Waalwijk moet een directe busverbinding met Tilburg krijgen, zonder allerlei tussenstops. De gemeente gaat zich daar hard voor maken. De roep om beter openbaar vervoer is sowieso groot. ,,In Waspik komt helemaal geen ov in het weekend. Hoe kan dat in 2023?”