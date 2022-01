Superjacht Galactica maakt pas op de plaats om hoogwater, maandag nieuwe poging om uit te varen

Het enorme schip kon zaterdagmiddag niet onder de spoorbrug bij Hedel door . Een tijdelijke daling van de waterstand in de Maas tot 1,83 bij Hedel bood zaterdagavond nog een mogelijkheid, maar daar is geen gebruik van gemaakt. De weersomstandigheden waren slecht. In de loop van zondag steeg het Maaswater nog met 20 centimeter.

,,We zijn ons aan het voorbereiden voor het vervolg", zegt woordvoerster Sara Gioanola van Heesen Yachts. ,,We gaan eerst met de sleepboot meten met laser of het past. Als er genoeg ruimte is, dan gaan we. Er is geen sprake van proberen of speculeren. Als we gaan, weten we het zeker dat het kan. Er zijn tal van experts bij betrokken.”