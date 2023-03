Succesvol kunstproject ‘Boom van verbinding’ in Vught krijgt vervolg

Tophockey­ster van HC Den Bosch wordt platgebeld na statement over gelijke beloning: ‘Nu komt het in de media en dan worden er pas vragen over gesteld’

Het was een enerverende week voor Josine Koning, keeper van HC Den Bosch en het Nederlands team. Op Internationale Vrouwendag sprak zij op Instagram haar verbazing uit over de ongelijke beloning van vrouwen en mannen in het tophockey. Het leidde tot heel veel bijval. En hopelijk ook tot actie, zegt Koning.