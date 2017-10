Subway-medewerkster moest deur op slot doen van overvaller: 'Ik wil meer geld zien!'

TILBURG – De jongen die begin deze maand een overval pleegde op de Subway in Tilburg, is diverse keren duidelijk te zien op bewakingsbeelden. Dat blijkt uit een uitzending van Bureau Brabant die maandagavond is uitgezonden. Naar de jonge crimineel, die de medewerkster van de Subway in shock achterliet, wordt nog altijd naarstig gezocht.

De politie liet in het opsporingsprogramma een uitgebreide reconstructie zien van de overval. Daarin wordt duidelijk welke routes de overvaller nam en hoe hij binnen de broodjeszaak te werk is gegaan. Zo schreeuwde hij naar de medewerkster om de deur op slot te doen en om de kassa te openen.

,,Hier komen jij! Deur op slot. Sneller! Loop nu naar de kassa, ik wil meer geld zien. Opschieten!”, schreeuwde hij de medewerkster toe. Veel geld kon zij niet geven. Met alleen wat wisselgeld rende de jongen de zaak uit.

Signalement

Volgens de politie is de jongen bekend met de omgeving. ,,Want meteen na de overval schiet hij aan de overkant een steegje in, om vervolgens weer bij het Piusplein uit te komen. En daar verdwijnt hij uit het zicht”, vertelt politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk in de uitzending.

Van de overvaller is een uitgebreid signalement vrijgegeven. Het gaat om een jongeman van Noord-Afrikaanse afkomst. Hij is rond de twintig jaar oud en is 1,70 meter lang. Tijdens de overval droeg hij een donkergrijs vest met capuchon, met daaronder een grijze joggingsbroek en sportschoenen van het merk New Balance.

Reactie Subway