Subsidierel raakt Brabantse cultuurwereld: ‘Belangenverstrengeling is onacceptabel’

Het probleem zit in de adviescommissie BrabantStad Cultuur, die de aanvragen beoordeelde. Na klachten over die procedure deed de hoor- en adviescommissie van de provincie onderzoek. De conclusies zijn bikkelhard: vergaderverslagen ontbreken en er is sprake van belangenverstrengeling door een lid van de adviescommissie van BrabantStad Cultuur. Die zou een ‘specifieke relatie’ hebben verzwegen, zo stelt gedeputeerde Van Pinxteren.

‘Onacceptabel’

De rel rond de subsidie voor ‘Hedendaagse cultuur Professionele Kunsten 2021-2024' brengt de provinciebestuurder in grote verlegenheid. ,,De ontstane situatie heeft ons onaangenaam verrast. Dat er sprake is geweest van belangenverstrengeling door een commissielid is onacceptabel”, aldus gedeputeerde Van Pinxteren. Hij kondigt aan dat een externe partij heel het traject met meerjarige regelingen evalueert. ,,Op de uitkomsten daarvan kunnen we nu niet vooruitlopen.”

De nieuwe beoordeling kost tijd, waarschuwt Van Pinxteren. ,,Daarmee laten we de aanvragers enige tijd in onzekerheid, wat we ten zeerste betreuren. We spannen ons in om de periode van onzekerheid zo kort mogelijk te laten zijn. We verwachten dat over enkele maanden de nieuwe beoordeling is afgerond. Aan de vorig jaar toegekende subsidies verandert verder niets. Die blijven gehandhaafd.” Het gaat om 23,4 miljoen euro, waarvan 11,1 miljoen is verdeeld op basis van de beoordeling.