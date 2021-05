Subsidieblunder levert 14 culturele instellingen alsnog miljoenen op in Brabant

Filmmaker was ‘beetje naïef misschien’ met aanvraag van haar zoon: ‘Maar geen belangen­ver­stren­ge­ling’

29 januari GOIRLE - Het ruikt naar belangenverstrengeling waar een moeder stemt voor een subsidieaanvraag van 4 ton die is ondertekend door haar zoon, zonder dat andere commissieleden weet hebben van hun familieband. ,,Maar ik was me echt van geen kwaad bewust”, zegt Hetty Naaijkens-Retel Helmrich, vermaard filmmaker uit Goirle.