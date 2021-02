Stuur uw mooiste sneeuwfoto in

Driedubbel feest: pasgeboren Bobbi deelt vanaf nu verjaardag met haar vader en moeder

2 februari UDEN - ,,Wie had dat nu ooit durven dromen”, was naast de felicitaties dé reactie van familie en vrienden. 28 januari is altijd al een bijzondere dag geweest voor Nicole en Joost uit Uden, maar nu moeten ze hun gezamenlijke verjaardag met nog iemand delen. Pasgeboren dochtertje Bobbi werd afgelopen week eveneens op 28 januari geboren.