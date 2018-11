StukTV-maker Giel de Winter uit Uden dolblij: twee miljoenste abonnee

Onderzoek: Droogte heeft zorgwekken­de gevolgen voor West-Bra­bant

10:00 BREDA - Door de aanhoudende droogte is het grondwaterniveau in West-Brabant tot een ‘zorgwekkend’ laag niveau gedaald. Bovendien heeft 44 procent van de landbouwers zijn grond niet voldoende kunnen beregenen. Ook de natuur is getroffen: massale vissterfte is uitgebleven, maar diverse insecten en planten hebben de droogte niet overleeft.