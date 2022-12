Studentenverenigingen voor Brabanders buiten provincie: ‘Neem jouw stukje ‘ik’ mee naar nieuwe stad’

podcastBrabantse studenten voelen vaak een connectie met elkaar in een stad buiten hun eigen provincie. In de wereld vol mensen zonder zachte G zijn er zelfs studentenverenigingen opgericht voor Brabanders, zoals in Wageningen. ,,Daar zie je welk stukje ‘ik’ belangrijk is om mee te nemen”, weet gedragsbioloog Patrick van Veen.

Podcastserie GigaBrabander GigaBrabander is een initiatief van studenten van de Fontys Hogeschool voor de Journalistiek gericht op Brabantse studenten die uit Brabant zijn verhuisd voor hun studie. De uitzendingen zijn gemaakt door Meike Marchand, Roos Le Rutte, Fleur Broeders, Rard van der Hoeven, Lotus Bisseling, Marloes Smits en James de Haan. Aflevering ‘GigaGemeenschap’ is verderop in dit bericht te beluisteren.

Je bent als student naar een andere stad verhuisd om nieuwe avonturen te beleven. En daar bepaal je helemaal zelf hoeveel chocoladerepen je eet of wanneer je je kamer opruimt. Maar het is voor sommigen toch behoorlijk spannend om vanuit de Brabantse gezelligheid te vertrekken naar een nieuwe wereld vol mensen die geen zachte G hebben.

Groepsstructuren

Vooral als je naar een nieuwe stad verhuist, kan het moeilijk zijn om nieuwe contacten te leggen. Volgens gedragsbioloog Patrick van Veen neemt eenzaamheid de laatste jaren onder studenten enorm toe. Dat kan zorgen voor depressiviteit en kan later ook fysieke klachten met zich meebrengen. Onderdeel zijn van een groep is zo ontzettend belangrijk, weet hij.

Quote En laat nou dat raakvlak zorgen dat Brabanders gelijk een connectie voelen. Gedragsbioloog Patrick van Veen

De gedragspsycholoog is onder meer lid van het team van experts bij programma Married at First Sight. Hij gebruikt kennis uit de biologie om singles te matchen die elkaar voor het eerst zien bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Van Veen is daarnaast ook bezig met groepsstructuren: ,,Rituelen zijn een belangrijke basis van groepsdynamiek. Als mensen elkaar begroeten, de zogenaamde begroetingsrituelen, ontdekken ze raakvlakken. Je komt er bijvoorbeeld achter dat je hetzelfde dialect hebt. En laat nou dat raakvlak zorgen dat Brabanders gelijk een connectie voelen.”

Luister hier naar de podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Soort zoekt soort

Zoeken studenten dan ook echt hun eigen ‘soort’ op? Volgens Van Veen is dit zeker het geval. Wat je dan vaak ziet, is dat studenten veel meer vasthouden aan bepaalde tradities. Die hoeven binnen de provincie niet als belangrijk te worden gezien, maar deze gebruiken voelen buiten Brabant een stuk belangrijker. ,,Je gaat pas iets missen als het er niet meer is, waardoor trotsheid veel meer in ere wordt gehouden.”

Het is niet erg dat Brabanders vooral elkaar opzoeken buiten hun eigen provincie, aldus de gedragspsycholoog. ,,Vroeger werd daar negatiever naar gekeken. Dan verwachtte men dat je integreerde en meeging met de tradities waar je woonde.” Maar dat is nu wel anders. ,,Nu kun je een stukje van je eigen ‘ik’ meenemen naar een andere plek. Dat is juist belangrijk. Het is de beste manier om ergens volledig te integreren.”

Beluister hieronder alle andere afleveringen van GigaBrabander:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.