Studenten vallen in coronacrisis tussen wal en schip: ‘Je bouwt een schuld op waar je zelf niets aan kunt doen’

75 jaar bevrijding Het bewogen leven van Alfons Raichert, Poolse bevrijder van Breda

30 april BREDA - Met Roman Figiel (94) is Alfons Raichert (95) de laatste, nog in Breda wonende Poolse bevrijder. Het levensverhaal van Raichert is door de Bredase geschiedschrijver Jacques Jespers in boekvorm uitgebracht. De biografie leest als een heldendicht, ook al zegt Raichert zelf in het boek: ‘Helden, die bestaan niet.’