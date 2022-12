Studenten kunnen niet bij Brabantse voedselbanken terecht ondanks schrijnende situaties: ‘Dat is heel scheef’

Podcastserie GigaBrabander GigaBrabander is een initiatief van studenten van de Fontys Hogeschool voor de Journalistiek gericht op Brabantse studenten die uit Brabant zijn verhuisd voor hun studie. De uitzendingen zijn gemaakt door Meike Marchand, Roos Le Rutte, Fleur Broeders, Rard van der Hoven, Lotus Bisseling, Marloes Smits en James de Haan. Aflevering ‘GigaGeld’ is verderop in dit bericht te beluisteren.

Van de twaalf grote studentensteden in Nederland sluiten drie voedselbanken studenten sowieso uit ongeacht hun situatie. De andere voedselbanken vinden dat studenten wel een plek bij hen kunnen krijgen als ze voldoen aan de norm. Dit is ook de richtlijn van de Landelijke Voedselbank, zegt een woordvoerder: ,,Onze voedselbanken zijn zelfstandig en maken hun eigen beleid. Ze volgen het advies van de Landelijke Voedselbank, maar hoeven het niet een op een over te nemen.”

Tilburg en Eindhoven sluiten studenten uit

Tilburg, Eindhoven en Enschede volgen het landelijke advies niet. ,,We gaan ervan uit dat studenten genoeg verdienen met hun bijbaantje of hun lening en hiermee voor zichzelf kunnen zorgen”, legt de Tilburgse Voedselbank uit. ,,Verder verwacht ik dat we niet genoeg voedsel hebben voor iedereen, wanneer we studenten aannemen.”

Er is één uitzondering: ,,Als er kinderen in het spel zijn, bekijken we de aanvraag wel.”

‘Niet de juiste doelgroep’

Voedselbank Eindhoven heeft dezelfde redenering om studenten geen voedselpakket aan te bieden. Bij Voedselbank Enschede vertellen ze dat studenten niet de juiste doelgroep zijn.

,,Jongeren hebben meer mogelijkheden om een baantje te vinden. En als dat niet kan hebben ze ouders om op terug te vallen”, reageert de woordvoerder van de voedselbank Enschede.

In tegenstelling tot deze steden heeft de voedselbank van Den Bosch een soepelere regeling tegenover studenten. ,,Als studenten te krap zitten, kunnen ze bij ons terecht. Wij hebben hier dan ook meerdere studenten die een voedselpakket afhalen. Sommigen van hen hebben meervoudige problematiek.”

Quote Studenten hebben de mogelijk­heid zelf hun situatie te veranderen. Karin Radstaak

Volgens Karin Radstaak van het Nibud kan het geen kwaad dat studenten niet terecht kunnen bij een voedselbank. ,,Studenten hebben de mogelijkheid zelf hun situatie te veranderen.” De woordvoerster van het Nibud doelt op ouders die geld kunnen geven of bijbaantjes die studenten makkelijker kunnen krijgen.

Ook weet ze dat de situatie van een student vaak verandert wanneer ze klaar zijn met studeren. De kans is groot dat afgestudeerden een baan en vast inkomen krijgen. ,,En als het heel anders loopt dan verwacht, waardoor je de studieschuld niet kan betalen, dan kan je kwijtschelding aanvragen.”

Wel vindt ze de regeling voor toelatingseisen bij de Voedselbank behoorlijk streng. ,,Dat niet iedereen er zomaar terechtkan is streng. Dus misschien moet hier sowieso naar gekeken worden.”

‘Sommige studenten hebben voedselbank echt nodig’

Hoe zit het met de student die niet zomaar bij zijn ouders kan aankloppen of het te druk heeft om veel uren naast zijn studie te werken? Joram van Velzen, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond, kent genoeg schrijnende verhalen.

,,Ik hoor van studenten dat ze het financieel heel krap hebben vanwege de stijgende energie- en huurprijzen. De voedselbank zal niet voor iedereen nodig zijn, maar er zijn wel studenten die het zal helpen”, aldus Van Velzen.

Quote Hulp van gemeente is broodnodig, maar je hebt ook écht brood nodig Joram van Velzen, Landelijke Studentenvakbond

Nu is het zo dat studenten met geldzorgen terechtkunnen bij sommige gemeentes om hulp te krijgen bij slimmer omgaan met geld. ,,Dat is broodnodig, maar je hebt ook écht brood nodig. En daar is de voedselbank natuurlijk voor.”

Het is volgens Van Velzen ‘heel scheef’ dat studenten worden uitgesloten van een landelijke noodvoorziening. ,,Vinden we het kunnen dat we bepaalde groepen uitsluiten puur omdat we het lastig vinden? Ik vind het heel zorgelijk dat we een tekort hebben bij de voedselbanken. We moeten daarin investeren, in plaats van bezuinigen op andere mensen.”

