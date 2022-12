Studenten gaan door met bezetting op TU Eindhoven na reactie bestuur: ‘We worden niet serieus genomen’

,,We zijn teleurgesteld. We worden niet serieus genomen”, zei hun woordvoerder Bram donderdag na urenlang overleg. Het bestuur van de Technische Universiteit had gehoopt op het vertrek van de bezetters.

Geldstroom transparant maken

De bezetters van actiegroep University Rebellion eisen sinds maandag dat de TU de banden met de fossiele industrie volledig verbreekt, dat de universiteit de klimaatnoodtoestand uitroept en dat ze de geldstroom transparant maakt. Ze willen weten hoeveel geld de TU krijgt van bedrijven als Shell, BP en ExxonMobil en of daarmee invloed wordt uitgeoefend op onderzoeksresultaten en onderwijs.

Donderdag kwam daar voor het eerst een reactie op van het bestuur van de TU. Het bestuur legde uit dat onlangs al is besloten om onderzoek met bedrijven uit de fossiele industrie te beperken tot projecten die bijdragen aan duurzaamheid. En om transparantie te verbeteren, komen in de jaarverslagen meer details over de inkomsten vanuit de industrie.

Niet van plan

Het verbreken van alle banden met de fossiele industrie is de universiteit niet van plan. ,,Samenwerking met het bedrijfsleven zit in het DNA van de TU/e. De energietransitie is de grootste maatschappelijke uitdaging ooit en kan alleen worden aangepakt door de krachten zoveel mogelijk te bundelen. Om de benodigde duurzame oplossingen te creëren kunnen we het ons daarom niet veroorloven om bedrijven op het gebied van fossiele brandstoffen uit te sluiten.”

In een verklaring somt de universiteit ook op wat er de afgelopen jaren al is gebeurd op het vlak van duurzaamheid. Zo werd in 2020 het Eindhoven Institute for Renewable Energy System opgericht en is het gasverbruik op de TU-campus vanaf 2002 al met 70 procent beperkt door een ondergronds warmte-koude-opslagsysteem. En nieuwe of gerenoveerde gebouwen energiezuinig en gasloos.

Quote Het is een promotie­praat­je in plaats van een reactie op onze eisen Woordvoerder bezetters

,,Het is een promotiepraatje in plaats van een reactie op onze eisen”, zegt de woordvoerder van de actievoerders. ,,We hebben geen vertrouwen in verbetering. We gaan door met de bezetting”, kondigde hij aan.

Kwaad bloed

Extra pijnlijk volgens de actievoerders is de bewering dat de TU in de geschiedenis altijd ruim baan heeft gegeven aan manifestaties op de campus. De bezetters wijzen er op dat de TU vorige week nog spijt heeft betuigd dat in maart een demonstratie van dezelfde actiegroep snel en met machtsvertoon werd beëindigd. De ingeschakelde politie arresteerde toen twee mensen.

De woordvoerder denkt zelfs dat de verklaring kwaad bloed heeft gezet zet en sympathisanten motiveert om mee te doen. In de nacht van donderdag op vrijdag zullen er weer actievoerders blijven overnachten in het hoofdgebouw van de TU.