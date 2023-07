Stroken rond beken bij Deurne gaan natuurgebieden met elkaar verbinden

Plannen voor aardgas­vrije Bossche wijk ‘t Zand nu niet te betalen

DEN BOSCH - Aan een hek op het St. Luciaplein hangt een spandoek. ‘Code Oranje, Zomerterras afgelast’ staat er te lezen. ,,Gaat ‘Proeftuin Zomerterras’ vanmiddag echt niet door”, vraagt een vrouw op de fiets. ,,Ik woon in de buurt; ontving deze week een nieuwsbrief over t’ Zand van het gas af’ in m’n brievenbus. Ik heb allerlei vragen die ik nu graag had willen stellen.”