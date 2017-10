Strip Las Vegas is leeg na schietpartij, Tilburger Dennis (34): 'We zitten vast in onze hotelkamer'

Ze moeten 'tot nader order' op de kamer blijven. Waarschijnlijk duurt dat de hele nacht. ,,We gaan zo maar slapen'', zegt de Tilburger. ,,Uit voorzorg hebben we de deur maar op slot gedaan. Gelukkig hebben we hier wat te eten en te drinken.''



Uit zijn raam ziet hij de Strip en de toegangsweg tot het beroemde hotel Bellagio. Daar staat politie. ,,Waarschijnlijk staat er ook politie bij ons hotel'', zegt Dennis, die voor de derde keer in de stad is. Het is de bedoeling dat hij en zijn vriendin woensdag terugvliegen naar Nederland. Of dat door gaat? ,,We gaan er maar vanuit. Nu is het vliegveld gesloten, maar dat zal dan wel weer open zijn, toch? Morgenochtend zien we wel hoe het ervoor staat. Het ziet er nu wel heel erg uit allemaal, maar laten we hopen dat het meevalt.''