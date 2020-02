Strijdster tegen misplaatst schoonheidsideaal: ‘Onzekerheid over je uiterlijk kan je hele leven beheersen’

'Moet ik dat cakeje nou wel eten?' en 'als ik vandaag frietjes eet, moet ik daar morgen voor compenseren'. Bij een groot aantal vrouwen spoken die gedachten dagelijks door hun hoofd. Hartstikke ongezond, vindt body positivity coach Danielle Heemskerk (34) uit Breda. Zij pleit voor het verbannen van de heersende schoonheidsidealen en leert vrouwen dat elk lichaam, in welke vorm of maat dan ook, helemaal prima is.



Dik was ze zelf nooit, maar Danielle worstelde wel met haar gewicht. ,,Ik hield het altijd angstvallig voor mezelf, maar het nam een groot deel van mijn leven over. Vanaf het begin van mijn tienerjaren tot mijn 26ste ben ik er veel mee bezig geweest. Altijd aan het lijnen, altijd proberen nog dunner en strakker te worden. Ik legde mezelf strikte regels op die omsloegen in eetbuien omdat het moeilijk vol te houden was. Toen kwam ik bij een omslagpunt. Ik dacht: als ik zo doorga ben ik straks 80 en ben ik alleen maar bezig geweest met de hoeveelheid calorieën in een cupcake en of ik wel of niet dat frietje met mayo mocht eten. Dat is geen leuke manier van leven.''