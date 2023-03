Streep door opvang verslaafden achter politiebureau Cuijk, gemeente zoekt andere locatie in regio

Update Vermiste man (72) uit Haagse Beemden na uren gevonden in centrum Breda: ‘Stond voor deur’

BREDA - De politie zocht dinsdagavond met een helikopter naar een 72-jarige man met rollator in Breda, die ’s middags vermist raakte. In een Burgernet-melding liet de politie weten dat de man in de omgeving van de Everdonk, in de wijk Haagse Beemden, verdween. Uren later werd de man in het centrum van de stad aangetroffen voor een voordeur.