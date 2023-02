Streep door Bergeijkse carnavalsoptocht: ‘Voor alleen de prinsenwagen komen de mensen niet kijken’

met video Twee geparkeer­de auto’s vliegen in brand in Tilburg, brandweer blust vuur in twee keer

TILBURG - De brandweer heeft maandagmiddag twee autobranden geblust aan de Havendijk in Tilburg. Dat gebeurde in twee keer: nadat de eerste brand was geblust, laaide het vuur voor de tweede keer op toen de brandweerlieden naar een nieuwe melding waren vertrokken.

