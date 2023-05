Straten onder water in Brabant na fikse regenbuien, code geel tot 20.00 uur

5 vragen Gascrisis zo goed als voorbij: dit betekent het voor je energiere­ke­ning

Een milde winter, gasopslagen die nog goed gevuld zijn: internationaal energieagentschap IEA verwacht dat de gascrisis grotendeels voorbij is. Al is dat geen garantie voor de toekomst. Wat betekent de huidige energiemarkt voor de consument? Moeten we in actie komen? Vijf vragen over de energiecrisis.