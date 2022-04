Strand aan de Maas komt er alleen in Beugen, en (een beetje) in Maashees

Deze man van 73 vecht tot tranen toe voor eigen wijkgebouw. Vraag is, hoe lang nog?

GRAVE - Jan Vastbinder is nou zo iemand die goud waard is voor een wijk. In zijn geval: Grave-West. De 73-jarige Gravenaar strijdt al enkele jaren vol passie voor een eigen wijkgebouw. Maar ja, daar heb je op een bepaald moment ook de hulp van je gemeente bij nodig. ,,Ik weet niet of we dit nog lang zo volhouden.’’

11 april