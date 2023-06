Straks niet alleen geblaf en gemiauw in Dierentehuis: ‘Alles beschermen wat weerloos is’

Bergse centrum­ring wordt nog steeds geteisterd door verkeers­over­last: ‘Wij zijn bang voor ongelukken’

BERGEN OP ZOOM - Ja, genomen maatregelen hebben ervoor gezorgd dat de verkeersveiligheid op de zuidelijke centrumring in Bergen op Zoom iets verbeterd is. Maar nee, dat is nog lang niet voldoende, stellen omwonenden. ,,Er rijden nog steeds te veel vrachtwagens.”