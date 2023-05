Straks meubelzaken maar nu eerst arbeidsmigranten aan rand Deurne, als 't aan bloemenhandelaar Van Vlerken ligt

Betoncen­tra­le bij Beugen maakt voorlopig nog geen beton

De herstart van de betoncentrale in het Maasheggengebied bij Beugen staat op losse schroeven. De eigenaar moet een nieuwe natuurvergunning aanvragen. Dat bepaalde de rechtbank woensdag in Den Bosch. De centrale is te lang niet gebruikt. Daardoor is een oude vergunning uit 1992 verlopen.