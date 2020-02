Strafzaak tegen oud-PSV'er Bergwijn omdat hij bijna 80 kilometer te hard reed in Eindhoven

‘Een drijvend buitenzwem­bad ín de Piushaven in Tilburg? Dat moet lukken’

18 februari Di 18 feb: In navolging van steden als Berlijn of Parijs, waar al zwembaden in rivieren drijven, wil de organisatie van Swim to Fight Cancer ook zo'n zwembad in de Tilburgse haven. ‘Omdat de gemeente al te weinig buitenzwembaden telt en sinds eind vorig jaar het zwemmen in de haven niet meer wordt gedoogd.’