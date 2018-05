Straf voor filmer Beekse Bergen? Als het aan deze hoogleraar ligt wel: 'Hij is nog dommer dan de Fransen'

Een week na de oefening ging alles alsnog fout bij kerncentra­le Doel

7:00 BREDA - Een week voordat het helemaal fout ging met de communicatie rond een lek in de kerncentrale van Doel, is uitgebreid geoefend hoe de autoriteiten moeten omgaan met een ‘nucleair incident’. Een breed scala aan Nederlandse en Belgische overheden was betrokken bij de oefening met de naam Shining Spring.