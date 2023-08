Straf uitgezeten en behandeld, toch gaat man uit Oss (46) opnieuw aan de gang met kinderporno

Brent Achten groeit bij Gemert uit tot ‘Mister 1-0’: ook doelpunt tegen TEC

Opnieuw heeft Brent Achten gescoord voor zijn nieuwe club VV Gemert. Een week na zijn openingstreffer in de voorronde van de KNVB-beker bij Kampong (2-4) maakte de voetballer uit Vierlingsbeek de 0-1 tegen TEC in de openingsronde van de derde divisie. Bij Gemert hadden ook Romeo Okonkwo en Bram Jacobs een basisplaats, Safa Kizir viel in.