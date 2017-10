Straatracers scheuren met 112 km/u door centrum van Tilburg

Forse rook­ont­wik­ke­ling bij grote brand in stapel matrassen in Son

14 oktober SON - Voor de derde keer in een jaar tijd is een berg afval bij verwerkingsbedrijf Baetsen Recycling op industrieterrein Ekkersrijt in Son in de brand gevlogen. Zaterdagmiddag kort na 16.00 uur vatte een flinke stapel matrassen vlam. De rookwolk trekt over een nabijgelegen woonwijk in Son en Breugel.