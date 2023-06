Straatracers die onschuldige zwangere vrouw aanreden, worden vervolgd

Flat Schouwburg­ring moet wijken voor grootse plannen Louis Bouwmees­ter­plein

TILBURG – Ontwikkelaar BPD en de gemeente Tilburg willen een woonblok met 39 appartementen aan de Schouwburgring slopen voor de herinrichting van het Louis Bouwmeesterplein. BPD is in gesprek met de eigenaren over de aankoop van de flat, maar een akkoord is er nog niet.