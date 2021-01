Stormschade na flinke windstoten, geen HSL-treinen tussen Brabant en Rotterdam

Burgemees­ter corona­brand­haard blikt terug op een zwaar jaar: ‘Met het eerste vaccin is de cirkel rond’

19 januari Burgemeester Kees de Rooij van Meierijstad blikt terug op een bewogen jaar. Zijn gemeente werd tijdens de eerste coronagolf hard getroffen. Gisteren is de eerste oudere in Veghel gevaccineerd. ‘Met eerste vaccin in Veghel is de cirkel rond.’