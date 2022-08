Stormloop op Spookslotboek en speldje van de Efteling

Het witte haar zien wapperen van de opgehangen tuinman? Efteling brengt Spookslot wel heel dichtbij

KAATSHEUVEL - Het witte haar van de tuinman wappert in de wind terwijl hij opgehangen bungelt aan het klokkenkoord. Het was altijd al te zien in Spookslot, maar niet voor bezoekers zonder telelens. Tot nu.

