Stoppende varkenshouders gaan van de dieren naar de machines

De oorverdovende stilte in de lege stallen. Dat deed Hanny (59) en Bert (64) Eijkemans het meest pijn toen ze hun varkensbedrijf in Boxtel opdoekten. Maar nu zijn ze blij met het goedlopende verhuurbedrijf voor landbouw-, tuin- en parkmachines dat ze samen met zoon Harm (32) opgezet hebben.

,,Kijk, daar lagen zeugen en daar liepen de gelten. En dat was de kraamkamer.” Bert Eijkemans, voormalig varkenshouder, leidt rond in de stallen. Daar waar eens de levende have bivakkeerde, ligt nu het oud papier opgestapeld, staan tal van caravans en argrarische machines als ploegen, hakselaars, maaimachines, mesttanken en harkschudders opgesteld die het bedrijf verhuurt. Samen met een showroom voor nieuwe machines.

,,Het deed heel zeer toen die dieren geruimd werden. Vooral bij mijn vrouw Hanny, zij is altijd met hart en ziel echt de boerin geweest. Maar soms moet je ingrijpende keuzes maken. Ook dat is ondernemen.” En de keuze om het varkensbedrijf in 2011 te staken, is uiteindelijk geen slechte gebleken. Zo stellen vader Bert en zoon Harm nu. ,,We hebben nu een goedlopend bedrijf. En eentje met toekomst. Dat was met de varkens niet het geval.”

Zeugenstallen

Bert en Hanny namen in 1984 het boerenbedrijf van haar ouders Harrie en Corrie de Bresser over. Het was een kleinschalig bedrijf met kippen en koeien en een paar mestvarkens. ,,We hebben meteen van alles omgestoten en nieuwe zeugenstallen neergezet. Fors geld in geinvesteerd. In 1995 bouwden we nog een stal. Toen waren de regels al flink aangescherpt.”

Uiteindelijk hadden Bert en Hanny een bedrijf met zo'n 350 zeugen, biggen en mestvarkens. ,,Goed te behappen en het leverde ons een prima boterham op. De prijzen waren toen best goed.” Maar toen brak in 1997 de varkenspest uit. ,,Er mocht bij ons niks meer in of uit. We moesten biggen afspuiten, mestvarkens werden veel en veel te zwaar en sloopten de stallen. Het was een groot drama. Nog afgezien van de vele tienduizenden euro's schade.”

De pest, die het Boxtelse bedrijf en veel collega's bijna een jaar in de greep had, was een zware klap voor de varkenshouder. De familie Eijkemans weigerde echter het hoofd op het hakblok te leggen. Ondanks de dalende prijzen voor varkens, de opgelopen kosten en het fors toenemend aantal regels en wetten om geuroverlast, antibioticagebruik, ammoniakuitstoot terug te dringen. Bert: ,,De varkenssector wordt er mee om zeep geholpen en het platteland verpauperd door al die leegstaande stallen.”

Bert Eijkemans: ,,Het is in de varkensbranche altijd up en down. Dat hoort er nu eenmaal bij. Maar al die voorwaarden, regeltjes en wetten waar je aan moest voldoen verpesten het wel. In ieder geval voor ons. Een varkensboer wil met dieren werken. En niet geconfronteerd worden met aanpassingen, luchtwassers, groepshuisvesting, ammoniakregels enzovoort, enzovoort. Ik had er de buik van vol.”

Opvolging

Mede om die redenen voelde ook zoon Harm en zijn drie zussen uiteindelijk niks voor overname van het varkensbedrijf. En de opvolgingskwestie speelt bij veel meer varkenshouders in heel het land. ,,De jeugd heeft er geen zin meer in.”

Harm bevestigt dat: ,,Ik werk veel liever met mijn handen en ben nogal technisch aangelegd. Niet dat ik varkens als een economisch object zie, maar uiteindelijk voelde ik er niet genoeg voor. Al die regels, wetten, rechten en al die eisen en voorschriften waar je als varkensboer aan moet voldoen; daar word je helemaal tureluurs van. Ik zag me ook niet de hele dag in een stal. En ik had ook wel door dat je er niet zo veel mee zou kunnen verdienen. Dat lukt nu met ons bedrijf toch stukken beter. En de vrijheid die we nu hebben is mij ook veel waard. Nu moeten we ook hard werken - nog vaak 70, 80 uur - maar we weten wel waar we het voor doen.”

