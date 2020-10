Stoppen of doorgaan: Brabantse biertaxi's in het nauw door nieuwe coronamaatregelen

Loslopende nertsen waren besmet met corona

13 oktober DEURNE - Een loslopende nerts die kortgeleden is gevangen in Deurne, blijkt besmet met het coronavirus. Ook een gevangen nerts in het Limburgse Egchel in de gemeente Peel en Maas bleek besmet. Dat maakte landbouwminister Schouten dinsdag bekend in een brief aan de Tweede Kamer. De kans op overdracht van het virus door een loslopende nerts is volgens haar verwaarloosbaar.