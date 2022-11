Stop op vergunningen voor boeren die stallen willen aanpassen, maar Brabant houdt vast aan deadline

Nieuwe bewoners gemeente­huis Sint Anthonis moeten nog zeker twee jaar geduld hebben

SINT ANTHONIS - Nieuwe bewoners kunnen op zijn vroegst in 2025 terecht in een verbouwd gemeentehuis in Sint Anthonis. De eigenlijke verbouwing zal op zijn snelst een vol jaar in beslag nemen. Het gehele volgende jaar zullen er nog geen bouwvakkers aan het werk zijn.

