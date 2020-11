Stoomboot dit jaar online en op tv te zien tijdens intochten Brabant

De spanning stijgt bij vele kinderen: nog één nachtje slapen en dan is de Sint in het land. Alleen is dit jaar alles anders dan anders. Veel sinterklaasactiviteiten- en intochten gaan niet door vanwege het coronavirus. Maar hoe probeert Brabant de komst van de goedheiligman toch niet onopgemerkt voorbij te laten gaan?

Tijdens de afleveringen van het Sinterklaasjournaal is de afgelopen dagen te zien geweest hoe de pakjesboot Nederland nadert. Zaterdag is vanaf 12.00 uur live de landelijke intocht op televisie te zien.

Een ‘gewone’ lokale intocht zoals we die gewend zijn, zit er dit jaar niet in. Toch kunnen kinderen in tal van plaatsen via lokale livestreams en uitzendingen de intocht op enige manier vieren: in veel plaatsen zijn creatieve oplossingen bedacht. Het zijn er te veel om op te noemen, de initiatieven zijn te vinden op de sites en Facebook-pagina's van lokale comités.

Eigen sinterklaasfilm

In Den Bosch is er een sinterklaasfilm gemaakt. De film is vanaf 13 november in delen te zien bij de lokale omroep Dtv Den Bosch. Ook wordt die digitaal verspreid onder basisscholen en kinderdagverblijven in de gemeente.

Ook in bijvoorbeeld Asten werd een eigen sinterklaasfilm gemaakt.

Zaterdag kunnen in vele plaatsen de intocht bekeken worden via internet. Zoals bijvoorbeeld in Roosendaal. Via YouTube is de intocht te zien, wordt er een kijkje genomen op de stoomboot en kunnen mensen digitaal vragen stellen. Twee weken later wordt er vanuit hetzelfde theater een sinterklaasmusical uitgezonden en op 5 december een uitzwaaishow.

Sint Drive In en Sinterklaashuis

In Waalwijk had men een Sint Drive In bij het Mandemakersstadion bedacht: vanuit de auto coronaproof naar het sinterklaasfeest kijken. Vanwege de verscherpte coronamaatregelen kon ook dat niet doorgaan.

Ook blijft dit jaar het Kasteel van Sinterklaas in Helmond gesloten. Eerder hadden meer dan honderd scholen zich aangemeld om dit jaar het kasteel te bezoeken.

Het Sinterklaashuis in Eindhoven is dit jaar open van 21 november tot en met 5 december. Er zijn diverse coronamaatregelen genomen.