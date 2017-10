Stomdronken feestganger ontkent zwaar ongeluk A67

De auto, een Audi, had die nacht op de A67 bij Eersel een heftig ongeluk veroorzaakt. Met zo’n 150 km/uur was hij achterop de wagen van een vrouw gereden. Die auto was gelanceerd en op zijn kop tot stilstand gekomen. De bestuurster zou drie jaar revalidatie nodig hebben.

Bloed

Volgens NFI-onderzoek van de Audi was alleen de gordel van de bestuurder gebruikt. Op de airbag zat bloed, van Jacq V. Hij weet totaal niet wat er is gebeurd. Heel misschien is hij op een of andere manier meegereden met 'iemand' in zijn eigen auto. Als door een wonder heeft hij de zware crash zonder gordel overleefd en is er wat bloed op de andere airbag terecht gekomen toen hij uit het wrak kroop. De onbekende bestuurder moet zijn gevlucht.