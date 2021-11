Stokoud middel tegen diarree is nu ‘ei van Columbus’ om medicijnresten weg te filteren uit rioolwater

Mocht Fo­rum-lijsttrek­ker wel reclame maken in de lucht? Vlucht was mogelijk illegaal

VIERLINGSBEEK - Mocht Peter Verstegen, lijsttrekker van Forum voor Democratie in Land van Cuijk, met zijn vliegtuig met reclame-uiting voor zijn partij de lucht in, of was hij illegaal bezig? Mogelijk dat laatste.

24 november